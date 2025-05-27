Миллиарды от олигархов: спецрайон на Русском принёс Приморью 9,4 млрд рублей

О регистрации сотого резидента САР на острове Русском Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) сообщила в апреле 2024 года. Тогда же говорилось, что до конца 2024 года реестр резидентов могут пополнить еще около 20 компаний. Но к маю текущего года наскребли всего 11.