Миллиарды от олигархов: спецрайон на Русском принёс Приморью 9,4 млрд рублей

Резиденты специального административного района (САР) на острове Русском в 2024 году выплатили более 15,7 млрд рублей налогов, большая часть из них (60%, куда уж «Цифровому Приморью») осталась в Приморском крае. При этом две компании избрали формат пожертвований, сообщает ИА PrimaMedia.
В том числе более 9,4 млрд рублей уплачено в консолидированный бюджет Приморья, более 5,5 млрд рублей — в федеральный бюджет, более 790 млн рублей — во внебюджетные фонды, сообщил губернатор Олег Кожемяко в отчёте о работе правительства края в 2024 году.
По его словам, в настоящее время в САР на острове Русском зарегистрировано 111 международных компаний (МК), из них 18 имеют статус международной холдинговой компании (МХК).
Статус МХК расширяет перечень налоговых льгот, доступных резиденту, но обязывает такие компании осуществить инвестиции в объекты инфраструктуры Приморья на сумму не менее 300 млн рублей в течение 3 лет.
На сегодняшний день две МХК из САР на острове Русском уже исполнили это обязательство в виде пожертвования Приморскому краю. Перечисленные в таком формате 600 млн рублей являются средствами целевого назначения и будут направлены на строительство/реконструкцию объектов инфраструктур края.
Еще две компании из САР приняли решение о строительстве на острове многофункциональных комплексов для оказания услуг бизнесу и населению. Напомним, что на острове Русском отмечается дефицит офисных помещений, поэтому резиденты САР размещаются в том числе в местных гостиничных комплексах, а основные мероприятия, в том числе Восточный экономический форум (ВЭФ, 18+), проводятся в кампусе ДВФУ.
Генпрокуратура конфисковала в доход государства крупный порт и пароходство.
Общая стоимость изымаемого имущества превышает 31 млрд рублей.
Строительство многофункционального общественно-делового комплекса на острове Русском за почти 2 млрд рублей планировало ООО «Бизнес центр “Русский остров”», 99,9% которого принадлежит международной компании «Интеррос капитал» олигарха Владимира Потанина, кстати, прописанной в посёлке Аякс на острове Русском.
САР были созданы в августе 2018 года на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский. Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.
О регистрации сотого резидента САР на острове Русском Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) сообщила в апреле 2024 года. Тогда же говорилось, что до конца 2024 года реестр резидентов могут пополнить еще около 20 компаний. Но к маю текущего года наскребли всего 11.