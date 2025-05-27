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Стало известно, каких редких специалистов ищут кубанские компании

Работодатели становятся всё изобретательнее: сейчас в Краснодарском крае опубликовано множество необычных вакансий. Так, в регионе ищут маслодела, конюха и цитолога.

Специалист по гравировке, от 60 000 рублей на руки.

В обязанности специалиста входит гравировка портретов на памятниках и их доработка после обработки на станке. Для работы необходимо высшее художественное образование, знание анатомии человека и умение рисовать портреты.

Цитолог, от 60 000 рублей на руки.

В компанию требуется цитолог для проведения цитологических исследований стеклопрепаратов по системе Бетесда. Для работы необходим опыт работы с цитологическими исследованиями и наличие сертификата или свидетельства об аккредитации.

Маслодел.

В обязанности входит подготовка маслоизготовителя к наполнению, сборка картонных коробок, заправка коробок пергаментом, маркировка коробок и выемка масла из маслоизготовителя с помощью специальных приспособлений или вручную.

2D-художник.

В обязанности потенциального сотрудника входит создание фонов для 2D-анимаций и превью для YouTube-видео в едином стиле. Требуется опыт работы в Adobe Photoshop, Illustrator или аналогичных программах и портфолио с примерами фонов и превью 2D.

Скульптор/художник-декоратор, от 300 000 до 500 000 рублей на руки.

Сотрудник будет заниматься созданием имитаций скал, деревьев и барельефов. Требуется опыт работы с артбетоном.

Конюх, от 60 000 рублей на руки.

В обязанности входит вывод лошади в леваду, её чистка и уход, а также кормление и поение.

Хормейстер народно-фольклорного коллектива, от 30 000 до 40 000 рублей до вычета налогов.

Хормейстер будет руководить работой хорового коллектива, разрабатывать репертуарные планы и проводить регулярные занятия с творческим коллективом, уточнили в пресс-службе hh.ru.