Стало известно, каких редких специалистов ищут кубанские компании

Специалист по гравировке, от 60 000 рублей на руки.
В обязанности специалиста входит гравировка портретов на памятниках и их доработка после обработки на станке. Для работы необходимо высшее художественное образование, знание анатомии человека и умение рисовать портреты.
Цитолог, от 60 000 рублей на руки.
В компанию требуется цитолог для проведения цитологических исследований стеклопрепаратов по системе Бетесда. Для работы необходим опыт работы с цитологическими исследованиями и наличие сертификата или свидетельства об аккредитации.
Маслодел.
В обязанности входит подготовка маслоизготовителя к наполнению, сборка картонных коробок, заправка коробок пергаментом, маркировка коробок и выемка масла из маслоизготовителя с помощью специальных приспособлений или вручную.
2D-художник.
В обязанности потенциального сотрудника входит создание фонов для 2D-анимаций и превью для YouTube-видео в едином стиле. Требуется опыт работы в Adobe Photoshop, Illustrator или аналогичных программах и портфолио с примерами фонов и превью 2D.
Скульптор/художник-декоратор, от 300 000 до 500 000 рублей на руки.
Сотрудник будет заниматься созданием имитаций скал, деревьев и барельефов. Требуется опыт работы с артбетоном.
Конюх, от 60 000 рублей на руки.
В обязанности входит вывод лошади в леваду, её чистка и уход, а также кормление и поение.
Хормейстер народно-фольклорного коллектива, от 30 000 до 40 000 рублей до вычета налогов.
Хормейстер будет руководить работой хорового коллектива, разрабатывать репертуарные планы и проводить регулярные занятия с творческим коллективом, уточнили в пресс-службе hh.ru.