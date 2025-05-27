Электричка напрямую свяжет аэропорты Сочи и Сухума

Как рассказал президент Абхазии Бадра Гунба, новый маршрут станет продолжением уже действующей с 1 мая электрички «Диоскурия», курсирующей от станции Имеретинский курорт в Сириусе до Сухума. Идея — продлить путь от курортной зоны прямо до воздушных гаваней двух стран, обеспечив удобную и быструю логистику.



«Надеемся, что соединим железнодорожным сообщением аэропорт в Сочи с аэропортом Сухума. Сейчас обсуждаем реконструкцию путей», — цитирует Гунбу издание «ТАСС».



Отдельно он подчеркнул, что проект морского сообщения между странами оказался менее востребованным из-за долгих пересечений границ и длительности пути. В итоге ставка сделана на развитие железнодорожного и авиасообщения.



Проект обещает не только облегчить передвижение между странами, но и значительно оживить туристический поток в регион.