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Электричка напрямую свяжет аэропорты Сочи и Сухума

Юг России и Абхазия могут получить уникальное железнодорожное сообщение, которое свяжет два международных аэропорта — в Сочи и Сухуме. Работы по расширению маршрута уже обсуждаются, а завершить проект планируют в течение двух лет.

Источник: Новая Кубань

Как рассказал президент Абхазии Бадра Гунба, новый маршрут станет продолжением уже действующей с 1 мая электрички «Диоскурия», курсирующей от станции Имеретинский курорт в Сириусе до Сухума. Идея — продлить путь от курортной зоны прямо до воздушных гаваней двух стран, обеспечив удобную и быструю логистику.

«Надеемся, что соединим железнодорожным сообщением аэропорт в Сочи с аэропортом Сухума. Сейчас обсуждаем реконструкцию путей», — цитирует Гунбу издание «ТАСС».

Отдельно он подчеркнул, что проект морского сообщения между странами оказался менее востребованным из-за долгих пересечений границ и длительности пути. В итоге ставка сделана на развитие железнодорожного и авиасообщения.

Проект обещает не только облегчить передвижение между странами, но и значительно оживить туристический поток в регион.