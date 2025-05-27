Региональный минсельхоз намерен ввести режим ЧС из-за последствий заморозков

«В результате возвратных майских заморозков отмечают гибель части посевов озимого рапса и будущего урожая в садах и ягодниках, — пояснил Иванов. — Калининградские аграрии с подобными затяжными аномально низкими температурами в мае и их последствиями сталкиваются впервые за последние 20 лет. Больше всего пострадали Багратионовский, Зеленоградский, Гурьевский, Гвардейский, Краснознаменский и Черняховский округа».