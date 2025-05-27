В Новосибирске будут сносить более 300 домов

Ожидается, что реализация данного проекта начнется не ранее 2026 года.
Утвержденный в 2023 году проект направлен на полное преобразование частного сектора в Октябрьском районе. На территории площадью 21,6 гектара планируется демонтаж как аварийных, так и ветхих строений. Взамен появятся современные жилые комплексы, а также объекты социальной инфраструктуры, включая школу на 1100 мест, два детских сада на 320 мест и поликлинику.
Общий объем инвестиций в проект составит не менее 30 миллиардов рублей. Несмотря на запланированные торги в 2024 году, участок еще не передан застройщику. Проект должен быть завершен до 2042 года.
По информации мэрии Новосибирска, комплексное развитие территорий является ключевым направлением градостроительной политики города. В рамках данной программы планируется расселение и снос более тысячи домов в различных районах. Особое внимание уделяется аварийному и ветхому жилью, а также созданию современной социальной инфраструктуры.
Работы по реализации проекта КРТ ведутся не только в Октябрьском районе, но и в других частях города. Например, в Калининском районе на улице Игарской уже начался снос аварийных домов, на месте которых планируется строительство новых жилых комплексов и детского сада на 180 мест.
Региональные власти оценивают, что в Новосибирске выделено более 30 участков для реновации общей площадью свыше 760 гектаров — это почти вдвое больше площади центрального района города. Почти две трети этих территорий уже задействованы: на них проводятся подготовительные работы или строительство. В перспективе это позволит ввести на рынок более 5,5 миллиона квадратных метров нового жилья, что создаст возможность для жизни десятков тысяч новых жителей.