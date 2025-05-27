В Новосибирске будут сносить более 300 домов

Региональные власти оценивают, что в Новосибирске выделено более 30 участков для реновации общей площадью свыше 760 гектаров — это почти вдвое больше площади центрального района города. Почти две трети этих территорий уже задействованы: на них проводятся подготовительные работы или строительство. В перспективе это позволит ввести на рынок более 5,5 миллиона квадратных метров нового жилья, что создаст возможность для жизни десятков тысяч новых жителей.