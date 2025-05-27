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В генплане Екатеринбурга появились еще три станции метрополитена

В генплан Екатеринбурга добавили три станции метро.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Екатеринбурга выставили на обсуждение проект поправок в генеральный план развития уральской столицы до 2045 года. За это время в городе могут построить несколько станций подземки. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

По плану нынешнюю рабочую линию метрополитена продлял на север и юг. По одному из вариантов, появятся станции «Елизавет», «Солнечный» и «Горнощитская».

Для продолжения строительства метро в Екатеринбурге предложили зарезервировать несколько земельных участков.

Проект строительства второй и третьей линий подземки не изменился — они свяжут ВИЗ и ЖБИ, а также Академический район и Аппаратный. Для чиновников мэрии в приоритете — строительство ветки в Академический — самый быстрорастущий район Екатеринбурга.