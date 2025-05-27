В генплане Екатеринбурга появились еще три станции метрополитена

В мэрии Екатеринбурга выставили на обсуждение проект поправок в генеральный план развития уральской столицы до 2045 года. За это время в городе могут построить несколько станций подземки. Об этом пишет издание «ФедералПресс».
По плану нынешнюю рабочую линию метрополитена продлял на север и юг. По одному из вариантов, появятся станции «Елизавет», «Солнечный» и «Горнощитская».
Для продолжения строительства метро в Екатеринбурге предложили зарезервировать несколько земельных участков.
Проект строительства второй и третьей линий подземки не изменился — они свяжут ВИЗ и ЖБИ, а также Академический район и Аппаратный. Для чиновников мэрии в приоритете — строительство ветки в Академический — самый быстрорастущий район Екатеринбурга.