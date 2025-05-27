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«Умные остановки» в Ростове оснастят табло с расписанием транспорта

К 1 ноября в Ростове завершат установку светодиодных экранов на «умных остановках», которые будут показывать время прибытия общественного транспорта. Об этом сообщает «Молот» со ссылкой на начальника управления по информационному сопровождению администрации города Сергея Каменецкого.

По его словам, на табло отобразятся три строки с данными о маршрутах. Кроме того, остановки оборудуют USB-портами для зарядки гаджетов и кнопкой экстренного вызова службы «112». Уже смонтированы 33 современных павильона, 22 из них подключены к электросетям и интернету. Они расположены в центре города — на Большой Садовой, Ворошиловском, Будённовском проспектах и проспекте Михаила Нагибина. До ноября установят ещё 17 остановок.

Проект реализуется в рамках концессионного соглашения с московской компанией «АПР-Сити/ТВД». Всего до 2025 года планируется установить 450 «умных остановок» при общих инвестициях в 514,4 млн рублей.

Каменецкий также отметил, что четыре павильона пострадали от вандализма: в трёх выбили стёкла, в одном — повредили скамейки.