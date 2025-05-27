«Умные остановки» в Ростове оснастят табло с расписанием транспорта

По его словам, на табло отобразятся три строки с данными о маршрутах. Кроме того, остановки оборудуют USB-портами для зарядки гаджетов и кнопкой экстренного вызова службы «112». Уже смонтированы 33 современных павильона, 22 из них подключены к электросетям и интернету. Они расположены в центре города — на Большой Садовой, Ворошиловском, Будённовском проспектах и проспекте Михаила Нагибина. До ноября установят ещё 17 остановок.