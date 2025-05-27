Развитие набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде обойдется в 100 миллионов

Речь идет об участке на берегу Волги площадью 10,55 го напротив домов № 321−533 в Слободе Подновье. Проект предусматривает организацию благоустроенной набережной, которая свяжет Гребной канал с центром города. Запланировано появление общественных пространств, спортивных площадок и строительство новой гостиницы. Кроме того, за счет инвестора к 2030 году планируется возведение школы на 550 мест и детского сада на 200 мест.