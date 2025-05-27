Инфляция в Башкирии замедлилась впервые за пять месяцев

В апреле годовая инфляция в республике снизилась с 9,9% до 9,6%. Замедление произошло впервые за пять месяцев — с октября 2024 года, сообщает отделение Банка России в регионе.
Общий рост цен в Башкирии по-прежнему ниже, чем в целом по России. Он сложился на уровне 10,2%.
Замедление рост цен специалисты объясняют снижением спроса на товары длительного пользования и удешевлением импорта после укрепления рубля. Подешевел отдых за границей, в частности, стоимость поездок в страны Юго-Восточной Азии, Закавказья, Египет и ОАЭ. Также потеряли в цене телерадиотовары, средства связи, бытовая техника и электроника.
Внутри региона цены на отдых растут. Сезонный спрос и цены на путевки в дома отдыха и санатории Башкирии сместился с мая на апрель. Причина — аномально теплая весна.
Также продолжается рост цен на продовольственные товары. Больше всего подорожали чай, кофе, и какао. Это произошло из-за неурожая сырья в странах-производителях и сокращения его предложения на мировом рынке. Также вырос в цене сыр — в результате роста затрат производителей.
Подешевели яйца, макароны, некоторые крупы, сливочное масло. Отечественные производители нарастили их выпуск, из-за чего предложение на внутреннем рынке увеличилось, а стоимость — снизилась.
«Несмотря на замедление инфляции апреле, в пересчете на год цены растут заметно выше целевого ориентира в четыре процента, — отметил экономист отделения Банка России Алмаз Габдуллин. — Для устойчивого снижения инфляции нужен более сдержанный рост спроса. Поэтому Банк России продолжит удерживать высокую ключевую ставку столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели в 2026 году».