Инфляция в Башкирии замедлилась впервые за пять месяцев

Также продолжается рост цен на продовольственные товары. Больше всего подорожали чай, кофе, и какао. Это произошло из-за неурожая сырья в странах-производителях и сокращения его предложения на мировом рынке. Также вырос в цене сыр — в результате роста затрат производителей.