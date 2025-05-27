МАРТ вынес предупреждение Беларуськалию

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Министерством антимонопольного регулирования и торговли выдано предупреждение ОАО «Беларуськалий», сообщили в пресс-службе ведомства.
В МАРТ пояснили, что данное решение принято «в связи с выявлением признаков злоупотребления ОАО “Беларуськалий” доминирующим положением на товарном рынке оптовой реализации концентрата минерального — галита».
По информации ведомства, подобные действия промышленного гиганта привели к тому, что на рынке установились дискриминационные условия в вопросах объемов отгрузки товара.
В пресс-службе уточнили, что предупреждение является превентивной мерой, которая позволяет МАРТ при выявлении в работе «доминанта» признаков нарушения антимонопольного законодательства внести корректировки в его действия на рынке.
После того, как все условия предупреждения выполнены, расследование ведомства прекращается. В случае, если предупреждение не выполняется или выполняется не в полном объеме, МАРТ устанавливает факт нарушения законодательства.
«Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства в части злоупотребления доминирующим положением влечет наложение штрафа, который может быть от 21 тысячи рублей и свыше трех миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.