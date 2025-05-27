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МАРТ вынес предупреждение Беларуськалию

Невыполнение предупреждения или не всех его условий за нарушение антимонопольного законодательства может привести к штрафу.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Министерством антимонопольного регулирования и торговли выдано предупреждение ОАО «Беларуськалий», сообщили в пресс-службе ведомства.

В МАРТ пояснили, что данное решение принято «в связи с выявлением признаков злоупотребления ОАО “Беларуськалий” доминирующим положением на товарном рынке оптовой реализации концентрата минерального — галита».

По информации ведомства, подобные действия промышленного гиганта привели к тому, что на рынке установились дискриминационные условия в вопросах объемов отгрузки товара.

В пресс-службе уточнили, что предупреждение является превентивной мерой, которая позволяет МАРТ при выявлении в работе «доминанта» признаков нарушения антимонопольного законодательства внести корректировки в его действия на рынке.

После того, как все условия предупреждения выполнены, расследование ведомства прекращается. В случае, если предупреждение не выполняется или выполняется не в полном объеме, МАРТ устанавливает факт нарушения законодательства.

«Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства в части злоупотребления доминирующим положением влечет наложение штрафа, который может быть от 21 тысячи рублей и свыше трех миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.