Будут первыми: чью зарплату начнут переводить в цифровые рубли

Об этом рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснила эксперт, в самую первую очередь государство будет стремиться распространить использование цифровой валюты среди работников бюджетной сферы, так что первыми начнут получать зарплату в виде новой валюты именно такие сотрудники.
Вместе с тем, как отметила специалист, на начальном этапе своего становления новая форма платежей вряд ли получит широкое распространение. Как считает аналитик, цифровой рубль ещё достаточно долго будет оставаться невостребованным.
«Преимущества новой технологии платежей и расчетов по сравнению с наличными и традиционными безналичными средствами пока неочевидны для потребителей, а для торговли внедрение связано с необходимостью увеличения затрат на модернизацию оборудования и программного обеспечения», — рассказала Мильчакова.
Мнение эксперта разделил и профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он заявил о том, что внедрение цифрового рубля с целью выплаты зарплаты не будет носить массовый характер. Также экономист выразил сомнение в популярности цифрового рубля среди пенсионеров.
Напомним, что в настоящее время законопроект о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс всё ещё находится на рассмотрении в Госдуме. Изначально Центральный банк России планировал запустить новый инструмент в обращение уже с 1 июля этого года. Однако, как оказалось, ещё далеко не всё готово технически к его запуску, пишет НСН.