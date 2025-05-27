Будут первыми: чью зарплату начнут переводить в цифровые рубли

Напомним, что в настоящее время законопроект о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс всё ещё находится на рассмотрении в Госдуме. Изначально Центральный банк России планировал запустить новый инструмент в обращение уже с 1 июля этого года. Однако, как оказалось, ещё далеко не всё готово технически к его запуску, пишет НСН.