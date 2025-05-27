В Красноярске запретили «точечную» застройку

27 мая в Красноярске на сессии городского Совета депутатов приняли поправку в ст. 54 правил землепользования и застройки. Как пишут наши коллеги с сайта Gornovosti, там появился новый пункт, который запрещает строительство новых объектов и их реконструкцию с увеличением площади более чем на 10%, если они не были ранее включены в проекты планировки и межевания.