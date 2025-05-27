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В Красноярске запретили «точечную» застройку

На сессии городского Совета депутатов приняли поправку в ст. 54 правил землепользования и застройки.

Источник: Комсомольская правда

27 мая в Красноярске на сессии городского Совета депутатов приняли поправку в ст. 54 правил землепользования и застройки. Как пишут наши коллеги с сайта Gornovosti, там появился новый пункт, который запрещает строительство новых объектов и их реконструкцию с увеличением площади более чем на 10%, если они не были ранее включены в проекты планировки и межевания.

Изменения позволят избежать строительства зданий на свободных участках и увеличения нагрузки на социальную инфраструктуру.

Напомним, весной 2025 года в городе проходили публичные слушания по ограничению «точечной» застройки.

Ранее мы писали, что в Красноярской детской больнице № 5 обновили отделение челюстно-лицевой и стоматологической хирургии.