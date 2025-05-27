Минздрав Беларуси сказал о надбавке в 50% оклада одной из категорий сотрудников. Подробности озвучили в Министерстве здравоохранения, передает БелТА.
В сообщении сказано, что Минздрав уточнил вопросы, касающиеся установления стимулирующих выплат сотрудникам в должности «регистратор». Изменения предусмотрены постановлением ведомства № 36 от 23 апреля 2025 года.
В Министерстве здравоохранения обратили внимание, что должность «медицинский регистратор» была дифференцирована на две должности при учете имеющегося у сотрудника образования. Речь идет про «медицинского регистратора» (подразумевает наличие среднего специального образования по профилю образования «Здравоохранение») и «регистратора» (подразумевается наличие общего среднего образования).
Сообщается, что для сохранения стимулирующей выплаты, которая предусмотрена ранее по должности «медицинский регистратор», сотрудникам без среднего специального образования по профилю образования «Здравоохранение», с 1 февраля 2025 года была установлена надбавка за особенности профессиональной деятельности по должности «регистратор» в размере 50% оклада.
Ранее мы писали, что в Беларуси зарплаты вырастут в одной из бюджетных отраслей с 1 июля 2025.
Тем временем Минтруда сказало, кому в Беларуси не надо открывать базовый счет для пенсии.
Кстати, мы собрали новый график отключения горячей воды в Минске в мае 2025: список адресов, даты отключения. Также опубликован график отключения горячей воды в Минске в июне 2025: список адресов, даты отключения.