Минздрав Беларуси сказал о надбавке в 50% оклада одной из категорий сотрудников

Сообщается, что для сохранения стимулирующей выплаты, которая предусмотрена ранее по должности «медицинский регистратор», сотрудникам без среднего специального образования по профилю образования «Здравоохранение», с 1 февраля 2025 года была установлена надбавка за особенности профессиональной деятельности по должности «регистратор» в размере 50% оклада.