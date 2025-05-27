Коммуналка подорожает в Беларуси с 1 июня

Напомним, ежегодно тарифы на ЖКУ повышаются в два этапа: с 1 января и с 1 июня.
- с 1 января уже повысилась стоимость всех услуг (кроме отопления и горячей воды) на 17,05 рубля;
- с 1 июня на 3,95 рубля подорожает тепловая энергия для отопления и горячего водоснабжения.
Таким образом, в целом жилищно-коммунальные платежи в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в 2025 году на 21 рубль.
Беларусь полностью отменит субсидии ЖКХ к 2029 году
Ранее Совет министров Беларуси утвердил график перехода на 100%-ную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) без государственных дотаций.
Ключевые изменения:
- Поэтапный отказ от субсидий — к 2029 году тарифы на ЖКУ (кроме отопления и подогрева воды) должны полностью покрывать затраты поставщиков.
- Повышение тарифов — не менее 60% дополнительных доходов от роста платежей направят на увеличение стоимости тепловой энергии.
- Квартальная индексация — с 2026 года тарифы будут пересматривать раз в 3 месяца с учетом роста доходов населения.
Уже в 2026 году белорусов ждут нововведения по оплате услуг — власти поручили министерству ЖКХ, министерству энергетики и министерству антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) разработать нормы потребления отдельных услуг для населения. Предполагается, что это позволит внедрить дифференцированные тарифы, особенно для тех, кто превышает установленные нормы.