Коммуналка подорожает в Беларуси с 1 июня

Уже в 2026 году белорусов ждут нововведения по оплате услуг — власти поручили министерству ЖКХ, министерству энергетики и министерству антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) разработать нормы потребления отдельных услуг для населения. Предполагается, что это позволит внедрить дифференцированные тарифы, особенно для тех, кто превышает установленные нормы.