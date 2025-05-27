Новосибирск перенимает опыт Казахстана: как ОЭЗ изменит экономику региона

СЭЗ «Павлодар» создана в 2011 году и направлена на развитие обрабатывающей промышленности, включая химию и нефтехимию, металлургию, производство металлических и неметаллических изделий, резины, пластмассы и минеральной продукции. Регион обладает рядом конкурентных преимуществ, которые делают его привлекательным для инвесторов. Среди них — уникальное расположение в самом центре Евразии, между двумя крупнейшими рынками мира — Россией и Китаем, с охватом более 40 миллионов человек и рынком на сумму свыше 20 миллиардов долларов США.