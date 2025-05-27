Новосибирск перенимает опыт Казахстана: как ОЭЗ изменит экономику региона

Делегация из Новосибирской области под руководством губернатора Андрея Травникова продолжает рабочую поездку в город Павлодар Республики Казахстан, где знакомится с промышленным и производственным потенциалом региона. Одним из ключевых событий визита 27 мая стало посещение Специальной экономической зоны (СЭЗ) «Павлодар» — инвестиционной «жемчужины» Казахстана с широким спектром отраслей обрабатывающей промышленности.
Губернатор Андрей Травников получил подробный обзор производимой на территории СЭЗ продукции. Особое внимание уделили предприятиям с высоким уровнем инноваций и технологического развития. Представитель делегации осмотрел образцы продукции таких крупных компаний, как АО «Каустик», выпускающего каустическую соду и хлор, ТОО «КазМунайХим» — предприятия, специализирующегося на производстве химических присадок, а также ТОО «Бо-на», производящего антисептики.
Кроме того, губернатор ознакомился с работой «Евразийского механического завода», введённого в эксплуатацию в конце 2024 года. Это предприятие специализируется на производстве изделий с механической обработкой, что позволяет обеспечить широкий спектр продукции для различных отраслей. В числе объектов посещения также была установка по прокалке нефтяного кокса, выпускающая прокалённый нефтяной кокс, электроэнергию и гипсосодержащий продукт.
СЭЗ «Павлодар» создана в 2011 году и направлена на развитие обрабатывающей промышленности, включая химию и нефтехимию, металлургию, производство металлических и неметаллических изделий, резины, пластмассы и минеральной продукции. Регион обладает рядом конкурентных преимуществ, которые делают его привлекательным для инвесторов. Среди них — уникальное расположение в самом центре Евразии, между двумя крупнейшими рынками мира — Россией и Китаем, с охватом более 40 миллионов человек и рынком на сумму свыше 20 миллиардов долларов США.
Географическое положение Павлодарской области обеспечивает доступ к разветвлённой транспортной инфраструктуре: международный аэропорт, железнодорожные и автомобильные магистрали, а также речной порт на реке Иртыш, напрямую связывающий Россию и Китай. Кроме того, регион занимает ведущие позиции в минерально-сырьевом комплексе Казахстана, что гарантирует стабильные поставки сырья.
В ходе визита губернатор Травников подчеркнул значимость опыта Павлодара для Новосибирской области. Сейчас в регионе ведётся создание собственной особой экономической зоны «Новосибирск» площадью 752 гектара, расположенной всего в девяти километрах от международного аэропорта Толмачёво. Опыт развития СЭЗ «Павлодар» рассматривается как полезный пример для учредителей новосибирской зоны.
Напомним, что в начале марта 2025 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании ОЭЗ «Новосибирск». Эта зона должна стать важным элементом в переориентации грузопотоков на Восток — сегодня это стратегическая задача для региона и всей страны.
Особая экономическая зона в Новосибирске призвана развивать производство с высоким импортозамещающим и экспортным потенциалом, обеспечивая новые рабочие места и дополнительные поступления в бюджеты разных уровней. По планам, общий объём инвестиций в ОЭЗ составит около 9,2 миллиарда рублей. В ней будет создано более 700 рабочих мест, а якорным инвестором выступит Новосибирский транспортный терминал.
Географическое расположение новой экономической зоны делает её крайне удобной для ведения бизнеса: вблизи находятся крупные транспортные узлы, в том числе Транссибирская магистраль и аэропорт Толмачёво, что позволит наладить эффективную логистику и взаимодействие с международными рынками.
Посещение СЭЗ «Павлодар» и знакомство с её производственными объектами даст возможность делегации из Новосибирска перенять лучшие практики развития, привлечения инвестиций и создания инновационных производств. Это станет важным этапом для успешной реализации проекта создания собственной ОЭЗ и дальнейшего экономического развития региона.