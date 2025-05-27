«Шахунское молоко» намерено наладить семеноводство в Кировской области

«Шахунское молоко» — агрохолдинг с полным циклом производства и переработки молочной продукции. Головное производство базируется в Нижегородской области. Создан в 2003 году путём объединения группы предприятий: девять сельскохозяйственных, три предприятия по приёмке и переработке молока, два собственных торговых дома, структура закупок и управляющая компания. Численность сотрудников — более 2,3 тыс. человек.