«Шахунское молоко» намерено наладить семеноводство в Кировской области

В частности, планируется создать на территории Пижанского округа предприятие по производству семян.
«Это важный шаг в вопросе импортозамещения и укрепления продовольственной безопасности. Для Пижанки новое предприятие станет важным источником налоговых поступлений в бюджет», — констатировал чиновник.
В настоящее время агрохолдинг представлен в регионе Пижанским молочным заводом.
Ранее сообщалось, что до 2030 года компания планирует вложить более 6 млрд рублей в реализацию инвестиционного проекта «Агрокластер “Северная долина” по развитию производства и переработки молока на территории Шахуньи Нижегородской области.
Также сообщалось, что утверждено инвестсоглашение правительства региона и «Нижегородского молочного завода № 1», входящего в АГХ «Шахунское молоко», предусматривающее льготу по налогу на имущество предприятия в размере 79 млн рублей.
СПРАВКА.
«Шахунское молоко» — агрохолдинг с полным циклом производства и переработки молочной продукции. Головное производство базируется в Нижегородской области. Создан в 2003 году путём объединения группы предприятий: девять сельскохозяйственных, три предприятия по приёмке и переработке молока, два собственных торговых дома, структура закупок и управляющая компания. Численность сотрудников — более 2,3 тыс. человек.