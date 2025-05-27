Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Шахунское молоко» намерено наладить семеноводство в Кировской области

Как сообщил председатель правительства Кировской области Михаил Сандалов, делегация агрохолдинга «Шахунское молоко» представила план своего развития в регионе.

В частности, планируется создать на территории Пижанского округа предприятие по производству семян.

«Это важный шаг в вопросе импортозамещения и укрепления продовольственной безопасности. Для Пижанки новое предприятие станет важным источником налоговых поступлений в бюджет», — констатировал чиновник.

В настоящее время агрохолдинг представлен в регионе Пижанским молочным заводом.

Ранее сообщалось, что до 2030 года компания планирует вложить более 6 млрд рублей в реализацию инвестиционного проекта «Агрокластер “Северная долина” по развитию производства и переработки молока на территории Шахуньи Нижегородской области.

Также сообщалось, что утверждено инвестсоглашение правительства региона и «Нижегородского молочного завода № 1», входящего в АГХ «Шахунское молоко», предусматривающее льготу по налогу на имущество предприятия в размере 79 млн рублей.

СПРАВКА.

«Шахунское молоко» — агрохолдинг с полным циклом производства и переработки молочной продукции. Головное производство базируется в Нижегородской области. Создан в 2003 году путём объединения группы предприятий: девять сельскохозяйственных, три предприятия по приёмке и переработке молока, два собственных торговых дома, структура закупок и управляющая компания. Численность сотрудников — более 2,3 тыс. человек.