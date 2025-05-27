В Кукморе построят уникальный для России завод по переработке молока

«Мы нанимали три консалтинговые компании, они считали. Рынок уже переполнен сырами, а новая продукция — такой в России еще нет. Нам интересно то, чего нет и на что есть спрос», — ответил глава района на вопрос «Татар-информа», почему передумали делать сыры.