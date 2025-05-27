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В Кукморе построят уникальный для России завод по переработке молока

В Кукморе построят уникальный для России завод по переработке молока за 5 млрд рублей, сообщил на муниципальном часе в Агентстве инвестразвития РТ глава Кукморского района Сергей Димитриев.

Источник: РИА "Новости"

«Больше двух лет занимались этим заводом, создали кооперацию из молокопроизводителей нашего района. Сегмент поменяли. Думали, что будем делать сыры, моцареллу. Сейчас конфигурация полностью поменялась. Молоко мы будем расщеплять на белки и жиры. Такого завода пока в России нет», — ответил Димитриев журналистам.

Молоко будет расщепляться на белки, жиры и другие составляющие. Полуфабрикат из белка будет отправляться на другие заводы, расположенные вдалеке от Кукмора. Остальные составляющие и жир останутся в районе.

«Мы нанимали три консалтинговые компании, они считали. Рынок уже переполнен сырами, а новая продукция — такой в России еще нет. Нам интересно то, чего нет и на что есть спрос», — ответил глава района на вопрос «Татар-информа», почему передумали делать сыры.

Процесс проектирования завода по переработке молока в Кукморе практически завершен, еще предстоит госэкспертиза. Глава района надеется, что строительство предприятия начнется в июле-августе этого года, а откроется он летом-осенью 2026 года.

Проект оценивается в 5 млрд рублей. Димитриев рассказал «Татар-информу», что 20% — средства инвесторов, остальные деньги будут взяты в кредит под 9%. Львиная доля стоимости — оборудование из-за рубежа.

«Мы долгие годы искали инвестора, потому что рисковый бизнес, окупаемость больше 10 лет», — пояснил глава района.

Кукморский район — самый «молочный» район в Татарстане. Суточный надой молока находится на уровне 513 тонн, а перерабатываются лишь 20 тонн. На новом предприятии будут перерабатывать 800 тонн молока, поэтому придется докупать его в других районах РТ или регионах России, пояснил Димитриев.