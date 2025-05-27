Глава стратегического партнера ХК «Лада» Шамсутдинов принял участие во встрече Путина с предпринимателями

Руководитель «Полипласта» Александр Шамсутдинов заявил, что на мероприятии обсудили важные для промышленного сектора темы.
Президент Владимир Путин встретился с предпринимателями 26 мая. Обсудили экспортные ограничения и связанное с импортозамещением законодательство.
«Затронутые в обсуждении темы особенно актуальны для отраслей промышленности. Диалог прошел конструктивно. Встреча крайне полезна и нужна для определения дальнейших шагов стратегии развития», — уверен Шамсутдинов.
В мае нынешнего года его предприятие стало стратегическим партнером хоккея 63-го региона. Речь идет о тольяттинской «Ладе» и ее молодежке, а также самарском ЦСК ВВС.
На днях писали, что 20-летний нападающий и выпускник «Ладьи» Олег Сенькин останется в Тольятти еще на два сезона. С ним заключили двустороннее соглашение.
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