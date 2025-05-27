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Глава стратегического партнера ХК «Лада» Шамсутдинов принял участие во встрече Путина с предпринимателями

Руководитель тульского «Полипласта» Александр Шамсутдинов заявил, что на мероприятии обсудили важные для промышленного сектора темы.

Руководитель «Полипласта» Александр Шамсутдинов заявил, что на мероприятии обсудили важные для промышленного сектора темы.

Президент Владимир Путин встретился с предпринимателями 26 мая. Обсудили экспортные ограничения и связанное с импортозамещением законодательство.

«Затронутые в обсуждении темы особенно актуальны для отраслей промышленности. Диалог прошел конструктивно. Встреча крайне полезна и нужна для определения дальнейших шагов стратегии развития», — уверен Шамсутдинов.

В мае нынешнего года его предприятие стало стратегическим партнером хоккея 63-го региона. Речь идет о тольяттинской «Ладе» и ее молодежке, а также самарском ЦСК ВВС.

На днях писали, что 20-летний нападающий и выпускник «Ладьи» Олег Сенькин останется в Тольятти еще на два сезона. С ним заключили двустороннее соглашение.

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