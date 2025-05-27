Плиточники и монолитчики стали лидерами по зарплатам в Краснодарском крае

Первое место в рейтинге заняли плиточники со средней предлагаемой зарплатой 169,4 тыс. руб. в месяц, что на 31% выше показателей прошлого года. На второй строчке расположились монолитчики с предложениями в среднем 164,6 тыс. руб. в месяц (рост на 43% за год). Замыкают тройку лидеров автоэлектрики со средней зарплатой 156,7 тыс. руб, продемонстрировав максимальный годовой прирост в 56%.