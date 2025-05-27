Плиточники и монолитчики стали лидерами по зарплатам в Краснодарском крае

По мнению экспертов, это связано с развитием инфраструктурных проектов в регионе, увеличением спроса на индивидуальное жилищное строительство, востребованностью ремонтных работ и подготовкой к дачному сезону, говорится в исследовании «Авито Работы».
Первое место в рейтинге заняли плиточники со средней предлагаемой зарплатой 169,4 тыс. руб. в месяц, что на 31% выше показателей прошлого года. На второй строчке расположились монолитчики с предложениями в среднем 164,6 тыс. руб. в месяц (рост на 43% за год). Замыкают тройку лидеров автоэлектрики со средней зарплатой 156,7 тыс. руб, продемонстрировав максимальный годовой прирост в 56%.
Четвертое и пятое места заняли каменщики (156,7 тыс. руб, +28%) и штукатуры (144,7 тыс. руб, +16%) соответственно. В топ высокооплачиваемых специальностей также вошли отделочники (141,9 тыс. руб, +23%) и автомаляры (124 тыс. руб, +9%).
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что брокеры возглавили рейтинг высокооплачиваемых профессий Краснодарского края за первые пять месяцев 2025 года. По информации экспертов hh.ru, специалистам в среднем готовы предлагать около 300 тыс. руб.