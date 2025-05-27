Два новосибирских вуза вошли в топ-100 лучших университетов РФ по версии Forbes

Два новосибирских вуза попали в рейтинг 100 лучших университетов России по версии Forbes. Топ представлен на сайте издания.
Как сообщается, учебные заведения оценивали по 17 критериям, которые были объединены в пять метрик: качество нетворкинга, репутация у работодателей, международная репутация, академическая среда и фактор Forbes — количество выпускников вуза в списке российских миллиардеров 2025 года.
В результате 15 место в рейтинге занял Новосибирский национальный исследовательский государственный университет.
На 43 строчке оказалась Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки.