Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совет ЕС одобрил создание фонда милитаризации Европы на €150 млрд

Совет Евросоюза (ЕС) утвердил создание фонда милитаризации Евросоюза (SAFE) для инвестиций в оборонное промпроизводство. Объем фонда оценивается в €150 млрд. Он также позволит ЕС и дальше поддерживать Украину, говорится в пресс-релизе совета.

Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS

С помощью SAFE страны Европы рассчитывают увеличить производственные мощности и укрепить «общую оборонную готовность ЕС».

Выплаты странам-участницам будут осуществлять в форме долгосрочных кредитов «по конкурентоспособным ценам». Также запросы смогут подавать Украина, страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). К SAFE смогут присоединяться государства, подписавшие отдельные соглашения о партнерстве в области безопасности и обороны, в том числе Великобритания.

С помощью нового фонда можно будет профинансировать закупку двух категорий оборонной продукции:

боеприпасы и ракеты; артиллерийские системы; средства защиты для критической инфраструктуры и киберпространства;

системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также радиоэлектронной борьбы; беспилотники и системы противодействия им; средства защиты космических аппаратов.

К продукции из второй категории будут применять более строгие условия отбора. Для обеих категорий стоимость компонентов, ввозимых из-за пределов ЕС, стран ЕЭЗ, ЕАСТ и Украины, не должна превышает 35% от предполагаемой стоимости компонентов конечного продукта.