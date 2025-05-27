Совет ЕС одобрил создание фонда милитаризации Европы на €150 млрд

Выплаты странам-участницам будут осуществлять в форме долгосрочных кредитов «по конкурентоспособным ценам». Также запросы смогут подавать Украина, страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). К SAFE смогут присоединяться государства, подписавшие отдельные соглашения о партнерстве в области безопасности и обороны, в том числе Великобритания.