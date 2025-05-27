Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 27 мая

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 27 мая ослаб к основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Доллар подорожал на Br0,0091 — его курс составил Br3,0178.

Курс юаня повысился на Br0,0056 и стал Br4,1826 за 10 юаней.

Курс российского рубля стал выше на Br0,0001 и составил Br3,7594 за 100 российских рублей.