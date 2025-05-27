Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 27 мая

Доллар подорожал на Br0,0091 — его курс составил Br3,0178.
Курс юаня повысился на Br0,0056 и стал Br4,1826 за 10 юаней.
Курс российского рубля стал выше на Br0,0001 и составил Br3,7594 за 100 российских рублей.
27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 27 мая ослаб к основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0091 — его курс составил Br3,0178.
Курс юаня повысился на Br0,0056 и стал Br4,1826 за 10 юаней.
Курс российского рубля стал выше на Br0,0001 и составил Br3,7594 за 100 российских рублей.