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В Беларуси коммуналка подорожает с 1 июня 2025 года

Коммуналка станет дороже в Беларуси с июня 2025.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси коммуналка подорожает с 1 июня 2025 года. Это следует из указа президента Беларуси № 45 о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Сообщается, что первое повышение состоялось 1 января 2025 года. Тогда жировки белорусов стали дороже примерно на 17,05, но за исключение горячей воды и отопления. С 1 июня предусматривается второе повышение. Так, платить больше (3,95 рубля) нужно будет за энергию, расходуемую на горячую воду.

Ранее Совмин определил, когда белорусы будут платить за коммуналку в 100% объеме.

Тем временем Минздрав Беларуси сказал о надбавке в 50% оклада одной из категорий сотрудников.

А еще мы собрали новый график отключения горячей воды в Минске в мае 2025: список адресов, даты отключения. Также опубликован график отключения горячей воды в Минске в июне 2025: список адресов, даты отключения.