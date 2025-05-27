В Беларуси коммуналка подорожает с 1 июня 2025 года

Сообщается, что первое повышение состоялось 1 января 2025 года. Тогда жировки белорусов стали дороже примерно на 17,05, но за исключение горячей воды и отопления. С 1 июня предусматривается второе повышение. Так, платить больше (3,95 рубля) нужно будет за энергию, расходуемую на горячую воду.