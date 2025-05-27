Волгоградским мамам напомнили о пособиях при рождении ребенка

Размер и порядок оформления выплат зависят от трудового статуса будущей мамы. Трудоустроенные женщины могут получать единовременное пособие при рождении, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, по беременности и родам, а также единое пособие на детей до 17 лет — последнее при условии, что доход семьи ниже регионального прожиточного минимума. Кроме того, работающие мамы могут рассчитывать на ежемесячные выплаты из материнского капитала, если доход на человека в семье не превышает двух прожиточных минимумов.