Волгоградским мамам напомнили о пособиях при рождении ребенка

Размер и порядок оформления выплат зависят от трудового статуса будущей мамы. Трудоустроенные женщины могут получать единовременное пособие при рождении, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, по беременности и родам, а также единое пособие на детей до 17 лет — последнее при условии, что доход семьи ниже регионального прожиточного минимума. Кроме того, работающие мамы могут рассчитывать на ежемесячные выплаты из материнского капитала, если доход на человека в семье не превышает двух прожиточных минимумов.
Как сообщает ТГ-канал Социального фонда России, неработающие мамы также имеют право на ряд мер поддержки: единовременное пособие при рождении, пособие на детей до 17 лет (при подтверждении отсутствия дохода объективными жизненными обстоятельствами), пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (если не предоставляется единое пособие от 0 до 17 лет) и ежемесячные выплаты из материнского капитала при низком доходе.
Дополнительно женщинам, потерявшим работу из-за ликвидации организации, предоставляется пособие по беременности и родам.
Отметим, что в регионе по инициативе губернатора Андрея Бочарова реализуются и региональные меры поддержки, которые постоянно совершенствуются. В 2025 году выплаты для молодых мам при рождении первенца и региональный родительский капитал были проиндексированы.