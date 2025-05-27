В Самарской области этой зимой случилось на 23% меньше коммунальных аварий

Всего, по данным министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, к отопительному сезону планируется подготовить более 23 тыс. объектов и более 14 тыс. км инженерных сетей. При этом в текущем году планируется обновить около 270 километров сетей тепло- водоснабжения.