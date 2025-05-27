В Самарской области этой зимой случилось на 23% меньше коммунальных аварий

Об этом сегодня рассказал на очередной оперативке областного правительства глава регионального МинЖКХ Виталий Брижань.
Губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что не всегда население своевременно информировалось о сроках устранения аварийных ситуаций, особенно в сфере отопления зимой.
По мнению министра ситуацию исправит новый регламент взаимодействия экстренных и аварийных служб, который планируется принять в ближайшее время.
Глав региона также поручил при подготовке к новому отопительному сезону 2025−2026 годов учесть в том числе и негативный опыт прошлого сезона, чтобы обеспечить бесперебойное и безаварийное снабжение жителей Самарской области необходимыми энергоресурсами.
Всего, по данным министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, к отопительному сезону планируется подготовить более 23 тыс. объектов и более 14 тыс. км инженерных сетей. При этом в текущем году планируется обновить около 270 километров сетей тепло- водоснабжения.
Розыгрыш уникальных призов для подписчиков «МК в Самаре» в Telegram и Дзене до 1 июня!