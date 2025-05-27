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В Самарской области этой зимой случилось на 23% меньше коммунальных аварий

Об этом сегодня рассказал на очередной оперативке областного правительства глава регионального МинЖКХ Виталий Брижань.

Об этом сегодня рассказал на очередной оперативке областного правительства глава регионального МинЖКХ Виталий Брижань.

Губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что не всегда население своевременно информировалось о сроках устранения аварийных ситуаций, особенно в сфере отопления зимой.

По мнению министра ситуацию исправит новый регламент взаимодействия экстренных и аварийных служб, который планируется принять в ближайшее время.

Глав региона также поручил при подготовке к новому отопительному сезону 2025−2026 годов учесть в том числе и негативный опыт прошлого сезона, чтобы обеспечить бесперебойное и безаварийное снабжение жителей Самарской области необходимыми энергоресурсами.

Всего, по данным министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, к отопительному сезону планируется подготовить более 23 тыс. объектов и более 14 тыс. км инженерных сетей. При этом в текущем году планируется обновить около 270 километров сетей тепло- водоснабжения.

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