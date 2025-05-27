В Екатеринбурге срываются планы по строительству пожарных водоемов

Так, в 2024 году не были освоены средства на разработку проектно-сметной документации (ПСД) в размере 350 тыс. рублей на строительство подземного пожарного резервуара в районе железнодорожной станции Приисковая в поселке Шабры.
«В 2025 году на эти цели предусмотрены средства в размере 7 млн рублей. Но проведенный в марте-апреле 2025 года аукцион на разработку ПСД, опять же на 300 тысяч, снова не состоялся», — сказал Гетманчук.
В результате к фактическому выполнению работ подрядчик приступит только в осенне-зимний период, в течение которого не рекомендуется проводить отдельные виды работ.
Аналогичная ситуация складывается со строительством подземного пожарного водоема по улице Нижней и улице Торфяная в поселке Палкинский Торфяник Верх-Исетского района, отметил Гетманчук.
Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко объяснил задержку по срокам тем, что участки под сооружения выделяются из неразграниченных земель, и с их переоформлением затягивают областные ведомства.
По его словам, районные администрации настроены завершить все мероприятия к ноябрю.
Однако Александр Гетманчук скептически оценил возможности районов закончить подготовку к строительству пожарных водоемов самостоятельно.
«Они в 2024 году этого не сделали. В 2025 году они снова это не сделали. Уповать на то, что у них получится еще раз? Проще брать в свои руки и делать самим. Потому что если руки у людей не из того места, они не могут раз за разом это сделать, значит, надо что-то делать с этим. Пожарные водоемы — жизненно необходимая вещь», — констатировал он.