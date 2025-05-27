В Екатеринбурге срываются планы по строительству пожарных водоемов

«Они в 2024 году этого не сделали. В 2025 году они снова это не сделали. Уповать на то, что у них получится еще раз? Проще брать в свои руки и делать самим. Потому что если руки у людей не из того места, они не могут раз за разом это сделать, значит, надо что-то делать с этим. Пожарные водоемы — жизненно необходимая вещь», — констатировал он.