Беспрозванных предложил остановить вывоз картофеля из региона

«Мы производим по году порядка 149 тысяч тонн картошки, — привёл данные министр. — Часть этой картошки — семенная, которая вывозится на остальную часть Российской Федерации. Продовольственной картошки у нас порядка 90 тысяч тонн. В сети ежегодно завозится порядка 18−20 тысяч тонн. Эта история не новая. Да, конечно же, наши сельхозтоваропроизводители традиционно в первую очередь обеспечивают продукцией местный рынок. Мы фиксируем небольшой вывоз той или иной продукции, в данном случае картошки, на остальную часть Российской Федерации. Что касается экспорта, это вообще незначительные цифры, погрешность».