Глава НАС Шапарин: автокомпании должны сделать цены на автомобили едиными в ЕАЭС

Россияне платят вдвое больше за автомобили, чем жители соседних Казахстана и Белоруссии, а в случае Китая переплата по некоторым моделям может доходить до трех раз. Причина — не только в налогах, но и в желании автопроизводителей побольше заработать на россиянах, говорят эксперты. Мы сравнили цены на популярные модели в России и других странах, подробности — в материале «Газеты.Ru».