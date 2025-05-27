Какие рабочие специальности Самарской области больше всего выросли в зарплате

Согласно исследованию, средняя заработная плата токаря в регионе достигла 151 862 рубля в месяц, увеличившись на 23% относительно аналогичного периода прошлого года. Монолитчики оказались на втором месте с доходом 129 496 рублей ежемесячно (+5%).
Третье место заняло профессия отделочника с средней зарплатой 125 930 рублей в месяц (+45%), далее идут каменщики с окладом 110 038 рублей в месяц (+6%) и автомеханики с зарплатой 109 287 рублей в месяц (+26%).
Высокий уровень доходов объясняется спросом на данные рабочие специальности в строительной и производственной сферах региона, связанным с активизацией жилищного строительства и ремонтом объектов недвижимости.