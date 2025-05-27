Самыми высокооплачиваемыми рабочими на Дону стали гипсокартонщики

На четвертом месте — штукатуры с доходом в 140 тыс.руб. в месяц. Это на 36% больше, чем годом ранее. Эти специалисты наиболее востребованы при строительстве как жилых, так и коммерческих зданий. Пятерку лидеров замыкают отделочники со средним предлагаемым уровнем заработной платы 138,6 тыс. руб. в месяц (+42%).