Из Перми могут открыться прямые авиарейсы в Абхазию

Аэропорт столицы Абхазии не обслуживал пассажирские рейсы с 1993 года, после грузино-абхазского вооруженного конфликта. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение о государственно-частном партнерстве с российской компанией «Инфраструктурное развитие», которая занималась реконструкцией воздушной гавани. Первый регулярный рейс из Москвы в восстановленный аэропорт Сухума был совершен 1 мая 2025 года.