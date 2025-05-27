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4 улицы закроют для проезда из-за ремонта теплотрасс в Новосибирске

Ограничения будут действовать от одного до трёх с половиной месяцев.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В нескольких районах Новосибирск из-за ремонта теплотрасс стали непроезжими четыре дорожных участка. Об этом во вторник, 27 мая сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.

Так, в Кировском районе до 21 июня закрыт проезд по улице Римского-Корсакова на пересечении с Немировича-Данченко.

А в Ленинском районе по 15 сентября не получится проехать:

  • по улице Степной в районе жилого дома № 61а,
  • по улице Бульварной в районе жилого дома № 26;
  • по улице Районной в районе жилого дома № 26.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — уточнили в мэрии.