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Сколько будет стоить электричество в Омске с 1 июля 2025 года

С 1 июля 2025 года тариф на электричество в Омске вырастет.

Омск расположился на девятой строчке среди российских городов-миллионников по стоимости электроэнергии в квартирах с электрическими плитами, и на 11 строчке — с газовыми плитами, рассказали в РЭК Омской области, представив инфографику Комитета РТ по тарифам.

В Омской области стоимость электроэнергии в домах с газовыми плитами составляет 5,58 рубля за киловатт, а с 1 июля вырастет на 69 копеек — до 6,27 ₽/кВт*ч. Жителям домов с электрическими плитами киловатт электричества обходится в 3,9 рубля, но с 1 июля тариф вырастет на 48 копеек — до 4,38 рубля, говорится в инфографике.

Ранее сообщалось, что в Омске самый низкий тариф — на питьевую воду. С 1 июля он также вырастет, но останется самым низким среди российских городов-миллионников.