Сколько будет стоить электричество в Омске с 1 июля 2025 года

В Омской области стоимость электроэнергии в домах с газовыми плитами составляет 5,58 рубля за киловатт, а с 1 июля вырастет на 69 копеек — до 6,27 ₽/кВт*ч. Жителям домов с электрическими плитами киловатт электричества обходится в 3,9 рубля, но с 1 июля тариф вырастет на 48 копеек — до 4,38 рубля, говорится в инфографике.