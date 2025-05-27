Сколько будет стоить электричество в Омске с 1 июля 2025 года

Омск расположился на девятой строчке среди российских городов-миллионников по стоимости электроэнергии в квартирах с электрическими плитами, и на 11 строчке — с газовыми плитами, рассказали в РЭК Омской области, представив инфографику Комитета РТ по тарифам.
В Омской области стоимость электроэнергии в домах с газовыми плитами составляет 5,58 рубля за киловатт, а с 1 июля вырастет на 69 копеек — до 6,27 ₽/кВт*ч. Жителям домов с электрическими плитами киловатт электричества обходится в 3,9 рубля, но с 1 июля тариф вырастет на 48 копеек — до 4,38 рубля, говорится в инфографике.
Ранее сообщалось, что в Омске самый низкий тариф — на питьевую воду. С 1 июля он также вырастет, но останется самым низким среди российских городов-миллионников.