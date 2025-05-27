Увеличение тарифов на услуги ЖКХ ждет жителей Новосибирской области

Расценки на электроэнергию будут дифференцированы в зависимости от количества потреблённой энергии. Для тех, кто потребляет до 3900 кВт/ч ежемесячно, тариф составит 4,12 рубля за каждый кВт/ч, что демонстрирует рост на 12,6% по сравнению с действующими тарифами. Для потребителей, использующих от 3900 до 6000 кВт/ч, стоимость возрастёт до 6,18 рубля, а для объёмов, превышающих 6000 кВт/ч, — до 7,36 рубля.