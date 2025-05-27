Увеличение тарифов на услуги ЖКХ ждет жителей Новосибирской области

Региональный департамент по тарифам принял решение об увеличении стоимости электроснабжения, обеспечения водой, отопления, газоснабжения и услуг по утилизации отходов.
Расценки на электроэнергию будут дифференцированы в зависимости от количества потреблённой энергии. Для тех, кто потребляет до 3900 кВт/ч ежемесячно, тариф составит 4,12 рубля за каждый кВт/ч, что демонстрирует рост на 12,6% по сравнению с действующими тарифами. Для потребителей, использующих от 3900 до 6000 кВт/ч, стоимость возрастёт до 6,18 рубля, а для объёмов, превышающих 6000 кВт/ч, — до 7,36 рубля.
Тариф на холодное водоснабжение станет выше на 11,97%, на горячее — на 12,9%, а водоотведение подорожает на 11,84%. В сфере теплоснабжения тарифы в среднем вырастут на 12,1%, при этом в Новосибирске компания «Энергия» анонсировала увеличение стоимости на 12,6%.
Стоимость газа также претерпит изменения: оптовая цена увеличится на 21%, а розничная — на 11,9%. Тариф на вывоз ТКО станет больше на 5,7%, достигнув отметки в 461,46 рубля.
В качестве основных факторов, обусловивших рост тарифов, указываются увеличение стоимости энергоресурсов и материалов, проведение индексации заработной платы, а также рост операционных расходов организаций, предоставляющих коммунальные услуги.