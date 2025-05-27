Губернатор Кубани предложил защитить виноградопригодные земли на федеральном уровне

Как отметил губернатор, для края важно, чтобы сельхозугодья не потеряли своего назначения. В крае на законодательном уровне запретили переводить эти земли в иные категории. Почти 10 тысяч гектаров исключили из границ Краснодара и вернули в сельхозпроизводство. По всему региону площади составили около 50 тысяч гектаров.