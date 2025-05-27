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Губернатор Кубани предложил защитить виноградопригодные земли на федеральном уровне

Вениамин Кондратьев выступил на коллегии Минсельхоза России с инициативой о защите виноградопригодных земель на федеральном уровне.

Источник: администрация Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил защитить виноградопригодные земли на федеральном уровне. Глава региона выступил с такой инициативой на коллегии Минсельхоза России.

Как отметил губернатор, для края важно, чтобы сельхозугодья не потеряли своего назначения. В крае на законодательном уровне запретили переводить эти земли в иные категории. Почти 10 тысяч гектаров исключили из границ Краснодара и вернули в сельхозпроизводство. По всему региону площади составили около 50 тысяч гектаров.

«В зоне нашего особого внимания виноградопригодные участки. В настоящее время эта земля не полностью находится в федеральном реестре. Этот вопрос важно решить для их сохранения», — сказал на коллегии Минсельхоза России губернатор Кубани.

В 2019 году принят федеральный закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». В нем закреплено понятие «виноградопригодные земли» и исключен вывод таких участков из категории сельскохозяйственных.

Минсельхоз Кубани и Курчатовский институт планирует оценивать потенциал виноградопригодных земель по их почвенно-климатическому анализу. Методику смогут использовать инвесторы и виноградари, дополнительно защищать участки, внося земли в федеральный реестр.

Участки исследуют в Анапе, Новороссийске, Крымском, Темрюкском и других районах. Специалисты изучают состав почвы, как на него повлияли климат и погода за последние 50 лет. Будут созданы почвенно-климатические карты терруаров Кубани и единые критерии для того, чтобы признавать земли виноградопригодными.