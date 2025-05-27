В Екатеринбурге разбирают легендарный КРК «Уралец»

В Екатеринбурге разбирают культурно — развлекательный центр «Уралец», который располагается на улице Большакова. Об этом сообщает tg-канал «Берегись автомобиля!».
В данный момент внутри уже было убрано покрытие арены. Сейчас рабочие начинают проводить демонтаж трибун, спорт-бара.
На месте этого комплекса планирует разворачивать масштабную стройку Русская медная компания. Новый собственник возведет Дворец единоборств. Сейчас для будущего здания рассматривают подходящие проекты.
«Уралец» был возведен еще в 1970 году. Это домашняя площадка для хоккейного клуба «Автомобилист» и «Авто». В комплексе действовали детские спортшколы, стоматологии.
На арене «Уральца» проводили не только зрелищные матчи, но и выступления российских и мировых звезд. Например, в 2016 году здесь выступала британская группа Prodigy.