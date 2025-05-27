В Омской области планируют урезать норму жилья для сирот до 25 квадратных метров

В Омской области предложили снизить норму предоставления жилой площади для детей-сирот до 25 квадратных метров. Соответствующий проект поправок в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан опубликован на сайте регионального правительства.
В настоящее время размеры предоставляемого жилья для детей-сирот составляют 33 квадратных метра, независимо от состава семьи. В новой инициативе предлагается установить норму, которая будет соответствовать квадратуре жилья, предоставляемого по договору социального найма в том муниципалитете, где будут выделять жильё. Это значит, что если изменения будут приняты, максимальная площадь квартир для детей-сирот будет ограничена 25 квадратными метрами.
Министр строительства и архитектуры Омской области Александр Рашко, подготовивший пояснительную записку, отмечает, что такие изменения связаны с адаптацией законодательства к федеральному закону 159-ФЗ, который направлен на поддержку детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, а также с учётом результатов мониторинга законодательства субъектов Российской Федерации.
Проект поправок будет рассматриваться на заседании Законодательного Собрания Омской области.