В Омской области планируют урезать норму жилья для сирот до 25 квадратных метров

В настоящее время размеры предоставляемого жилья для детей-сирот составляют 33 квадратных метра, независимо от состава семьи. В новой инициативе предлагается установить норму, которая будет соответствовать квадратуре жилья, предоставляемого по договору социального найма в том муниципалитете, где будут выделять жильё. Это значит, что если изменения будут приняты, максимальная площадь квартир для детей-сирот будет ограничена 25 квадратными метрами.