NYT: Россия подсоединяет Запорожскую АЭС к своей энергосети

На спутниковых снимках, оказавшихся в распоряжении NYT, видно, что с начала февраля Россия построила более 80 км линий электропередачи и опорных башен на участке между Мариуполем и Бердянском. Судя по направлению новых линий, ЗАЭС по окончании работ будет подсоединена к крупной подстанции неподалеку от Мариуполя. При этом, отмечает газета, для полноценного подключения Запорожской АЭС России потребуется провести еще несколько линий электропередачи.