Самарская компания по созданию канатных дорог внедрит бережливые технологии

На предприятии запустили первый этап инициативы по улучшению производительности труда.
«СКАДО Производство» занимается обустройством и проектированием канатных дорог в России и странах СНГ. Сейчас в организации изучают и хотят внедрить бережливые технологии.
Уже пройдено обучение по важным инструментам в этом направлении. Стартовала диагностика рабочих процессов. Так планируют выявить недочеты и потери, а также составить варианты их устранения.
«Мы видим своей задачей не просто модернизировать текущие операции, но и создать устойчивую культуру постоянного совершенствования. Уверены, участие в федеральном проекте “Производительность труда” станет основой для масштабирования успешных решений на все направления деятельности компании», — считает гендиректор организации Роман Беленький.
При этом, в губернии в профильном проекте участвуют уже 198 организаций. Все они внедряют современные подходы к управлению и организации производства. Дополнительную информацию о проекте, а также практические материалы можно найти на официальных сайтах: Производительность.рф и эффективность.рф.
Ранее самарская делегация вернулась из бизнес-миссии в Азербайджане с контрактами.
Также для инвесторов в Самарской области в режиме «одного окна» работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505−90−36.