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Самарская компания по созданию канатных дорог внедрит бережливые технологии

На предприятии запустили первый этап инициативы по улучшению производительности труда.

На предприятии запустили первый этап инициативы по улучшению производительности труда.

«СКАДО Производство» занимается обустройством и проектированием канатных дорог в России и странах СНГ. Сейчас в организации изучают и хотят внедрить бережливые технологии.

Уже пройдено обучение по важным инструментам в этом направлении. Стартовала диагностика рабочих процессов. Так планируют выявить недочеты и потери, а также составить варианты их устранения.

«Мы видим своей задачей не просто модернизировать текущие операции, но и создать устойчивую культуру постоянного совершенствования. Уверены, участие в федеральном проекте “Производительность труда” станет основой для масштабирования успешных решений на все направления деятельности компании», — считает гендиректор организации Роман Беленький.

При этом, в губернии в профильном проекте участвуют уже 198 организаций. Все они внедряют современные подходы к управлению и организации производства. Дополнительную информацию о проекте, а также практические материалы можно найти на официальных сайтах: Производительность.рф и эффективность.рф.

Ранее самарская делегация вернулась из бизнес-миссии в Азербайджане с контрактами.

Также для инвесторов в Самарской области в режиме «одного окна» работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505−90−36.