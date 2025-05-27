Самарская компания по созданию канатных дорог внедрит бережливые технологии

При этом, в губернии в профильном проекте участвуют уже 198 организаций. Все они внедряют современные подходы к управлению и организации производства. Дополнительную информацию о проекте, а также практические материалы можно найти на официальных сайтах: Производительность.рф и эффективность.рф.