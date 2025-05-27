Губернатор Смоленской области констатировал, что две трети внешней торговли региона приходится на Беларусь

27 мая, Смоленск /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Две трети внешнеторгового оборота Смоленской области приходится на Беларусь. Такие данные привел губернатор Василий Анохин на совещании по вопросам взаимодействия Беларуси и Смоленской области, которое прошло 27 мая в правительстве этого российского региона, передает корреспондент БЕЛТА.
Крутой призвал вывести сотрудничество со Смоленской областью на самый высокий уровень.
«Мы видим, что в нашем товарообороте доля Беларуси уже превысила 67%. И эта доля продолжает расти. Это серьезно, это говорит о том, что Беларусь наш стратегический, ключевой партнер», — сказал Василий Анохин.
«В условиях ограничений, когда большое количество недругов вокруг нас, санкций, мы должны крепко сотрудничать, взаимодействовать во всех сферах: промышленности, экономике. И наши совместные предприятия в этих условиях показывают рекордный рост. Вот реальный результат работы», — отметил губернатор. По его мнению, совместная задача сторон — произвести продукцию и ее экспортировать.
Белорусскую сторону на совещании возглавил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой. В мероприятии также приняли участие посол Беларуси в России Александр Рогожник, госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев, представители правительства Смоленской области. В повестку вошли вопросы, связанные с созданием совместного селекционно-семеноводческого центра и закладкой опытных полей, реализацией инвестиционного проекта по организации центра сервисного обслуживания и производства низкопольных перронных автобусов МАЗ, участием белорусских компаний в строительстве автодороги в Смоленской области, закупками пассажирской техники «Белкоммунмаш», созданием в регионе торгово-выставочного центра белорусских товаропроизводителей. -0-
Фото Сергея Шелега.