Губернатор Смоленской области констатировал, что две трети внешней торговли региона приходится на Беларусь

«В условиях ограничений, когда большое количество недругов вокруг нас, санкций, мы должны крепко сотрудничать, взаимодействовать во всех сферах: промышленности, экономике. И наши совместные предприятия в этих условиях показывают рекордный рост. Вот реальный результат работы», — отметил губернатор. По его мнению, совместная задача сторон — произвести продукцию и ее экспортировать.