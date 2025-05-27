Тракторы, шины. Контракты на сумму более $3 млн подписали Беларусь и Египет

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в ходе официального визита в Арабскую Республику Египет делегация Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь во главе со спикером Игорем Сергеенко, в которую входят белорусские деловые круги, посетила дилерскую компанию ОАО «МАЗ», где ознакомилась с сервисным центром и вопросами передачи белорусских технологий египетским специалистам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.
Законотворчество, политические контакты. Беларусь нацелена наращивать сотрудничество с арабскими странами Торговля, инвестиции, бизнес. В каких сферах Беларусь и Египет заинтересованы развивать сотрудничество? Беларусь заинтересована развивать межпарламентское сотрудничество с Египтом.
В рамках посещения состоялась церемония подписания контрактов на поставку более 100 белорусских тракторов, а также автотехники ОАО «Минский автомобильный завод» и шин ОАО «Белшина» на общую сумму более $3 млн.
Предваряя церемонию подписания двусторонних документов, председатель Палаты представителей отметил, что эти договоренности вносят вклад в развитие белорусско-египетского сотрудничества в торгово-экономической сфере.
Игорь Сергеенко подчеркнул, что белорусская продукция востребована во всем мире. «И, как видим, на египетском рынке: проверенные годами качество и надежность тракторов “Беларус”, техники МАЗ и белорусских шин не разочаруют египетских потребителей. Уверен, что наша техника будет долго служить и помогать египетским друзьям в реализации их проектов на благо дальнейшего развития и процветания Египта», — отметил он.
Председатель Палаты представителей заверил, что депутаты обеспечат поддержку белорусских обязательств на законодательном уровне и будут создавать необходимые предпосылки для оптимизации бизнес-контактов.
«Беларусь заинтересована в непрерывном и долгосрочном сотрудничестве с Египтом, увеличении товарооборота», — заявил Игорь Сергеенко. -0-
Фото Палаты Представителей.