Тракторы, шины. Контракты на сумму более $3 млн подписали Беларусь и Египет

Игорь Сергеенко подчеркнул, что белорусская продукция востребована во всем мире. «И, как видим, на египетском рынке: проверенные годами качество и надежность тракторов “Беларус”, техники МАЗ и белорусских шин не разочаруют египетских потребителей. Уверен, что наша техника будет долго служить и помогать египетским друзьям в реализации их проектов на благо дальнейшего развития и процветания Египта», — отметил он.