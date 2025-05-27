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В Картофельном союзе России рассказали, когда снизятся цены на картошку

Снижения стоимости картофеля стоит ожидать после сбора нового урожая.

Источник: Аргументы и факты

Картофель наряду с овощами открытого грунта остается одной из самых затратных культур в сельском хозяйстве. В связи с этим они не могут быть дешевыми, рассказал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт объяснил, что картошки стало меньше из-за аномальной погоды, уменьшения посевных площадей и переходом производителей на альтернативные культуры. Он отметил, что сроки хранения прошлогоднего урожая подходят к концу, а текущий ассортимент в магазинах преимущественно состоит из импортного картофеля.

Красильников уточнил, что текущая оптовая цена «с поля» варьируется от 70 до 110 рублей за килограмм в зависимости от региона и качества. Снижения стоимости стоит ожидать после сбора нового урожая. Первые массовые поставки раннего картофеля прогнозируются к середине июня, а заметное снижение цен начнется в начале июля и продолжится в последующие месяцы.

Ранее эксперт Георгий Остапкович рассказал, когда цены на картошку опустятся на 30%.