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Пермское УФАС уличило компанию по вывозу мусора в нарушении закона

Региональный оператор ТКО отказался вывозить отходы с контейнерной площадки.

Источник: Комсомольская правда

Краевая антимонопольная служба приняла к рассмотрению жалобу ООО «Зори». Пермский региональный оператор ТКО отказался вывозить отходы с контейнерной площадки, находящейся вблизи предприятия. Регоператор обязал складировать отходы на другой площадке, находящейся в нескольких километрах.

До этого прежнюю контейнерную площадку стороны определили договором. Через некоторое время регоператор посчитал ее несоответствующей установленным требованиям.

В действиях АО «ПРО ТКО» антимонопольщики усмотрели признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке предоставления услуг. Действия компании признали противоречащими закону о защите конкуренции.

Антимонопольная служба выдала АО «ПРО ТКО» предупреждение о необходимости прекратить ущемление прав предприятия. Пермский УФАС сообщил об его исполнении.