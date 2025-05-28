Пермское УФАС уличило компанию по вывозу мусора в нарушении закона

Краевая антимонопольная служба приняла к рассмотрению жалобу ООО «Зори». Пермский региональный оператор ТКО отказался вывозить отходы с контейнерной площадки, находящейся вблизи предприятия. Регоператор обязал складировать отходы на другой площадке, находящейся в нескольких километрах.
До этого прежнюю контейнерную площадку стороны определили договором. Через некоторое время регоператор посчитал ее несоответствующей установленным требованиям.
В действиях АО «ПРО ТКО» антимонопольщики усмотрели признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке предоставления услуг. Действия компании признали противоречащими закону о защите конкуренции.
Антимонопольная служба выдала АО «ПРО ТКО» предупреждение о необходимости прекратить ущемление прав предприятия. Пермский УФАС сообщил об его исполнении.