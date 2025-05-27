CORE.XP: в 2025 году на рынок РФ вышли 7 международных торговых брендов

В текущем году в России начали работать семь новых иностранных торговых брендов. Об этом сообщила директор отдела по работе с торговыми площадями компании CORE.XP Евгения Прилуцкая в ходе беседы с журналистами.
По её словам, интерес зарубежных компаний к российскому рынку можно охарактеризовать как умеренный. По 29% пришлось на бренды из Италии, Турции и стран СНГ, а также 13% — на представителей Азии.
Среди итальянских брендов — производитель бытовой техники De"Longhi и спортивный бренд Kappa. От Турции представлены бренд одежды Les Benjamins и торговая марка бытовой техники Beko. Среди участников из стран СНГ — белорусская марка одежды Mua и казахстанский бренд Gaissina. Азиатскую группу представляет китайский бренд мебели и дизайнерского освещения JINKAILAI.
Наибольшее количество новых арендаторов приходится на категорию «одежда, обувь, аксессуары» — 31%. На втором месте — предприятия общественного питания (13%), на третьем — развлечения (11%). Особое внимание было уделено открытию кинотеатра КАРО 6 «Киргизия», который разместился в торговом центре «Место встречи Киргизия». Это стало первым запуском кинозала за последние годы.
Рынок торговой недвижимости продолжает восстанавливаться после пика кризиса 2023 года, когда доля свободных площадей достигла 15%. К концу 2024 года этот показатель упал до 5%, а в первом полугодии 2025 года составил 4,7%. Такого результата удалось достичь благодаря замещению ушедших иностранных брендов российскими операторами и росту спроса на качественные торговые площадки.
Однако во втором полугодии доля свободных помещений в столичных ТЦ может увеличиться до 6%. По словам Прилуцкой, это связано с падением объёмов продаж и оптимизацией площадей некоторыми торговыми сетями. В целом в 2025 году в Москве планируется ввести 382,2 тыс. кв. м новых торговых площадей — это в 2,5 раза превышает среднегодовые значения за предыдущие 5 лет.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны стала четвёртой в мире по паритету покупательной способности.