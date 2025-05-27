CORE.XP: в 2025 году на рынок РФ вышли 7 международных торговых брендов

Однако во втором полугодии доля свободных помещений в столичных ТЦ может увеличиться до 6%. По словам Прилуцкой, это связано с падением объёмов продаж и оптимизацией площадей некоторыми торговыми сетями. В целом в 2025 году в Москве планируется ввести 382,2 тыс. кв. м новых торговых площадей — это в 2,5 раза превышает среднегодовые значения за предыдущие 5 лет.