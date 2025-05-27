Россия нашла поставщиков фруктов и ягод, которые сдержат цены

На стендах регионов Кавказа большое внимание уделили теме развития сельского хозяйства. Так, в Карачаево-Черкесии, где уже разбили 500 га интенсивных садов, планируют строительство одного из самых больших в Европе холодильного хранилища. Это позволит не возить фрукты в соседние регионы, экономить на топливе и перерабатывать урожай на месте. Такие же хранилища строят в южном Дагестане, чтобы продукция не портилась, сообщил глава республики Сергей Меликов. По его словам, здесь тоже продолжают закладывать новые яблоневые, черешневые и грушевые сады. «Судя по всему, вопрос по снабжению страны отечественными яблоками в 2028 году будет полностью решен», — сделал выводы премьер-министр.