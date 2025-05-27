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ExPro: на Украине цены на газ достигли рекордного уровня

Цены на природный газ на Украине превышают его стоимость на европейском рынке.

Источник: Комсомольская правда

Цены на газ в Украине поднялись до рекордного за два года уровня и теперь выше, чем в Европе. Такие данные опубликовала еомпания ExPro,

Так, вчерашние цены на газ в Украине составили 22,8−23,2 тыс. грн за тыс. куб. м (с НДС). Без налога стоимость достигала 19−19,3 тыс. грн, что соответствует $458−466 или €38,15−38,83 за MWh.

Цены на газ в Украине продолжают опережать европейские. Данные экспертов не исключают, что при дальнейшем росте разницы частные компании могут возобновить импорт.

Напомним, что с 1 января 2025 года на Украине ввели четырехкратное повышение тарифов на услуги газотранспортной системы (до 305%). Такой резкий рост связан с остановкой транзита российского газа в ЕС через Украину. Позднее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил главу киевского режима Владимира Зеленского о том, что подобная мера только усугубит положение самой Украины, а также стран ЕС.