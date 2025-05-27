Напомним, что с 1 января 2025 года на Украине ввели четырехкратное повышение тарифов на услуги газотранспортной системы (до 305%). Такой резкий рост связан с остановкой транзита российского газа в ЕС через Украину. Позднее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил главу киевского режима Владимира Зеленского о том, что подобная мера только усугубит положение самой Украины, а также стран ЕС.