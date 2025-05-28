Белый дом: Трампу важно обеспечить США роль сверхдержавы в вопросе биткоина

Президент США Дональд Трамп придает особое значение тому, чтобы обеспечить статус страны как «сверхдержавы» в сфере биткоина и цифровых активов. Об этом заявил Бо Хайнс, исполнительный директор совета консультантов Белого дома по цифровым валютам, подчеркнув, что лидер страны настроен решительно и всерьез намерен добиться этого.
По словам Хайнса, Трамп ясно осознает важность того, чтобы Соединенные Штаты сохраняли лидерство на мировом рынке криптовалют и становились центром инноваций в области блокчейна. Он неоднократно подчеркивал необходимость для США занять доминирующую позицию в этой сфере, проявляя искреннюю заботу о будущем криптоиндустрии.
Хайнс отметил, что американский президент относится к этим планам очень серьезно и полностью намерен реализовать свои обещания по укреплению позиций США в мире цифровых активов. Его слова прозвучали на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и технологиям блокчейн.
Ранее сообщалось, что администрация президента США собирается лишить Гарвардский университет всех ещё оставшихся федеральных грантов на сумму порядка $100 млн из-за нежелания вуза менять политику.