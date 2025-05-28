Белый дом: Трампу важно обеспечить США роль сверхдержавы в вопросе биткоина

Хайнс отметил, что американский президент относится к этим планам очень серьезно и полностью намерен реализовать свои обещания по укреплению позиций США в мире цифровых активов. Его слова прозвучали на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и технологиям блокчейн.