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Белый дом: Трампу важно обеспечить США роль сверхдержавы в вопросе биткоина

В Белом доме подчеркнули, что американский президент относится к этим планам очень серьезно.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп придает особое значение тому, чтобы обеспечить статус страны как «сверхдержавы» в сфере биткоина и цифровых активов. Об этом заявил Бо Хайнс, исполнительный директор совета консультантов Белого дома по цифровым валютам, подчеркнув, что лидер страны настроен решительно и всерьез намерен добиться этого.

По словам Хайнса, Трамп ясно осознает важность того, чтобы Соединенные Штаты сохраняли лидерство на мировом рынке криптовалют и становились центром инноваций в области блокчейна. Он неоднократно подчеркивал необходимость для США занять доминирующую позицию в этой сфере, проявляя искреннюю заботу о будущем криптоиндустрии.

Хайнс отметил, что американский президент относится к этим планам очень серьезно и полностью намерен реализовать свои обещания по укреплению позиций США в мире цифровых активов. Его слова прозвучали на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и технологиям блокчейн.

Ранее сообщалось, что администрация президента США собирается лишить Гарвардский университет всех ещё оставшихся федеральных грантов на сумму порядка $100 млн из-за нежелания вуза менять политику.