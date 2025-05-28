Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 28 мая

Национальным банком скорректированы валютные курсы на 28 мая 2025 года, среду. В частности, стали выше курс доллара, курс евро и курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на среду, 28 мая, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0178 белорусского рубля, 1 евро — 3,4264 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7594 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые были установлены на вторник, 27 мая, курс доллара, курс евро и курс российского рубля увеличились. Ощутимее при этом изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара подрос на 0,0091 белрубля, курс евро увеличился на 0,0029 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0001 белрубля.
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