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Россия заинтересована в низких ценах на газ и продовольствие для стран ЕАЭС

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что льготные цены на российские энергоресурсы и продовольствие для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) способствуют развитию всего объединения.

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что льготные цены на российские энергоресурсы и продовольствие для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) способствуют развитию всего объединения. Соответствующее заявление он сделал в интервью «Российской газете».

По словам Оверчука, поддержка партнёров по ЕАЭС отвечает долгосрочным интересам России, так как экономический рост и повышение уровня жизни в странах-союзниках создают условия для совместного процветания. Вице-премьер подчеркнул, что тесная интеграция и доступность ресурсов формируют основу стабильного развития всего объединения.

«Это наши союзники и ближайшие соседи. Наше благополучие во многом зависит от их близости к России. Мы заинтересованы в том, чтобы наши страны вместе развивались, в них повышался уровень жизни, росла экономика и мы все вместе процветали», — отметил Оверчук.

Ранее сообщалось, что Россия может нарастить производство «Герань-2» до 500 дронов в сутки.