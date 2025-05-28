«Известия»: ЦБ хочет снизить стоимость ОСАГО для благополучных регионов

Центробанк решил откорректировать систему расчета ОСАГО.
Стоимость ОСАГО в России может стать дешевле для автовладельцев из регионов с низкой аварийностью и минимальным уровнем мошенничеств. Центробанк, как регулятор, рассматривает возможность введения дополнительных коэффициентов, которые позволят снизить стоимость полиса для аккуратных водителей и устранить ситуацию, когда убытки перекладываются на других клиентов.
«При формировании цены ОСАГО уже применяется территориальный коэффициент, зависящий от плотности дорожного движения и среднего размера страховой выплаты в регионе. Однако нынешняя система допускает ситуацию, когда водители из регионов с низкой аварийностью косвенно оплачивают убытки, связанные с высокими рисками в других субъектах РФ. Проблемой озаботился ЦБ — там прорабатывают идею, как сделать стоимость полиса более справедливой», — пишут «Известия».
По сведениям издания, в 2024 году в список самых рисковых регионов по ОСАГО вошли Ингушетия, Дагестан, Чечня, Камчатский край и Карачаево-Черкесская Республика. Также повышенные показатели убыточности зафиксированы в Приморском крае, Северной Осетии, Бурятии, Хабаровском крае и Кабардино-Балкарии. Введение дополнительного регионального коэффициента позволит точнее учитывать уровень страховых рисков и сделать стоимость обязательного страхования автогражданской ответственности более прозрачной и обоснованной.
Как сообщало URA.RU ранее, президент РФ Владимир Путин поручил принять меры по усовершенствованию системы администрирования нарушений, касающейся обязательного наличия у водителей полисов ОСАГО. Глава государства потребовал обеспечить использование автоматизированных технических средств, оснащенных функциями фото- и видеосъемки, для фиксации подобных нарушений.