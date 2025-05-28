«Известия»: ЦБ хочет снизить стоимость ОСАГО для благополучных регионов

«При формировании цены ОСАГО уже применяется территориальный коэффициент, зависящий от плотности дорожного движения и среднего размера страховой выплаты в регионе. Однако нынешняя система допускает ситуацию, когда водители из регионов с низкой аварийностью косвенно оплачивают убытки, связанные с высокими рисками в других субъектах РФ. Проблемой озаботился ЦБ — там прорабатывают идею, как сделать стоимость полиса более справедливой», — пишут «Известия».